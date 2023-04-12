Баранов Илья Иванов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Иван Кузьмин
Мать: Марья Кузьмина
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Степан Ильин
Мать ребёнка: Татьяна Емельянова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно