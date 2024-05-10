Мария Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Афанасьевская церковь 07.02.1888 Вилина крестьянин Павел Гаврилович Калихновщины крестьянская дочь Мария Даввыдовна по жениху Калихновщины крестьянин Георгий Артемьевич по жениху Вилина крестьянин С... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1889 ст.
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 12.02.1889 Вилина Александра Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины к... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 28.07.1890 Вилина Ольга Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1891 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 12.06.1891 Вилина Анна Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Даввыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Вилина жена Татьяна Гаврил... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1893 ст.
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 25.11.1893 Вилина Иван Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины вдова Е... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1895 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 25.01.1895 Юхновщина Мария Павловна Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Соколова крестьянский сын Игнатий Афанасьевич Калихновщины ... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Сын: Георгий Павлович
Отец ребёнка: Багров Павел Гаврилович
Афанасьевская церковь 07.04.1897 Юхновщина Георгий Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давидовна Соколова крестьянин Игнатий Афанасьевич Юхновщина жен... Показать все
Восприемник
29.10.1901 ст.
Афанасьевская церковь 29.10.1901 Вилина Мавра Вилина мать крестьянская девица Агриппина Тимофеевна Вилина запасной артиллерийский бомбардир Дмитрий Васильевич Вилина вдова Мария Давидовна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно