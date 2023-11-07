Смирнов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Смирнов Николай Алексеевич
Мать: Смирнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1996
Сын: Смирнов Руслан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2012
Сын: Смирнов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности