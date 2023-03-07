Корнеев Федор
Место рождения
Дата рождения03.02.1900
Дата смерти19.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900
Отец: Корнеев Федор
Мать: Корнеева Варвара
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.333
Рождение ребёнка
1925
Сын: Корнеев Иван
Мать ребёнка: Корнеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Анна
Смерть
19.01.1945
Венгрия, варм. Фейер, ст. Сабатбаттьян, около
Причина смерти: На войне | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371235940/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%26first_n... Показать все