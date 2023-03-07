Корнеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Федор

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.02.1900

Дата смерти

19.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900

Отец: Корнеев Федор

Мать: Корнеева Варвара

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.333
Рождение ребёнка
1925

Сын: Корнеев Иван

Мать ребёнка: Корнеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Анна

Смерть
19.01.1945
Венгрия, варм. Фейер, ст. Сабатбаттьян, около
Причина смерти: На войне | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371235940/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%26first_n... Показать все
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