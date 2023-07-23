Даль Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир (?) Платонович
Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно