Даль Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даль Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Демидов Игорь Платонович

Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир (?) Платонович

Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Лев Платонович

Отец ребёнка: Демидов Платон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Платон Александрович

Смерть
Неизвестно
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