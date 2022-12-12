Глушков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1857
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1857
Отец: Глушков Макар
Мать: Екатерина
Бракосочетание
1884
Жена: Глушкова Евдокия
Рождение ребёнка
23.09.1885
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Глушкова Евдокия
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Глушков Семен
Мать ребёнка: Глушкова Евдокия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Глушков Егор
Мать ребёнка: Глушкова Евдокия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Глушков Андрей
Мать ребёнка: Глушкова Евдокия
Смерть
Около 1917