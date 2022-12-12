Глушков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1857

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1857

Отец: Глушков Макар

Мать: Екатерина

Бракосочетание
1884

Жена: Глушкова Евдокия

Рождение ребёнка
23.09.1885

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Глушкова Евдокия

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Глушков Семен

Мать ребёнка: Глушкова Евдокия

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Глушков Егор

Мать ребёнка: Глушкова Евдокия

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Глушков Андрей

Мать ребёнка: Глушкова Евдокия

Смерть
Около 1917
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