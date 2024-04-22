Нагорняк Сидор Анисимович
Место рождения
Дата рождения20.02.1895
Дата смерти17.05.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1895
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Нагорняк Николай Сидорович
Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Сидоровна
Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1985
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область