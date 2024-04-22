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Нагорняк Сидор Анисимович

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Место рождения

Новоселица, Житомирська область

Дата рождения

20.02.1895

Дата смерти

17.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1895

Отец: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Мать: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Новоселица, Житомирська область
Место жительства
1912
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Нагорняк Николай Сидорович

Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Сидоровна

Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагорняк Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорняк Варвара Ивановна

Смерть
17.05.1985
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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