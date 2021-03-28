Барскова (Алёхина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарскова (Алёхина) Людмила Александровна

Барскова (Алёхина) Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

15.05.1947

Дата смерти

28.03.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1947

Отец: Алёхин Александр

Мать: Алёхин Валентина

Молдавия
Рождение ребёнка
23.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Молдавия, Тирасполь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2021
Тирасполь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close