Барскова (Алёхина) Людмила Александровна
Место рожденияМолдавия
Дата рождения15.05.1947
Дата смерти28.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1947
Отец: Алёхин Александр
Мать: Алёхин Валентина
Молдавия
Рождение ребёнка
23.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Молдавия, Тирасполь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2021
Тирасполь