Старков Герман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Шамшурина Надежда Германовна
Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна
Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.?
Дочь: Туктамышева Зинаида Германовна
Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старков Сергей Германович
Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкова Юлия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно