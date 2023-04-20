Старков Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старков Герман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Шамшурина Надежда Германовна

Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна

Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.?

Дочь: Туктамышева Зинаида Германовна

Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старков Сергей Германович

Мать ребёнка: Старкова Юлия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Юлия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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