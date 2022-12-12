Панутриев Антон Ефимович
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиДо 1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Панутриев Ефим
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
1877
Сын: Панутриев Моисей Антонович
Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Панутриев Поликарп Антонович
Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Понутриев Георгий Антонович
Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна
Место жительства
1902
Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Осиповский участок
Бракосочетание
19.01.1909
Жена: Панутриева Анна Петровна
Смерть
До 1921