Панутриев Антон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панутриев Антон Ефимович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

До 1921

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Панутриев Ефим

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Панутриев Моисей Антонович

Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Панутриев Поликарп Антонович

Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Понутриев Георгий Антонович

Мать ребёнка: Панутриева Анна Петровна

Место жительства
1902
Колыон, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Осиповский участок
Бракосочетание
19.01.1909

Жена: Панутриева Анна Петровна

Смерть
До 1921
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