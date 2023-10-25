Марьина (Григорьева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьина (Григорьева) Галина Николаевна

Марьина (Григорьева) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Григорьева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина София Сергеевна

Отец ребёнка: Марьин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Марьин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Марьин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close