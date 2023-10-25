Марьина (Григорьева) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина София Сергеевна
Отец ребёнка: Марьин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марьин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Марьин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марьин Сергей