Коврижных Тарас
Место рожденияд. Доровская
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Коврижных Ермола Коврижных
Мать: Акилина Краева
д. Доровская
Рождение ребёнка
1774
Сын: Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Семен Коврижных
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Осип
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Коврижных Максим
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коврижных Евсей Коврижных
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?
Смерть
Неизвестно