Коврижных Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Тарас

Место рождения

д. Доровская

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Коврижных Ермола Коврижных

Мать: Акилина Краева

д. Доровская
Рождение ребёнка
1774

Сын: Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Семен Коврижных

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Осип

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

Рождение ребёнка
1793

Сын: Коврижных Максим

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Коврижных Евсей Коврижных

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Васса Григорьевна-?

Смерть
Неизвестно
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