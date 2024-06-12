Ус Юрий Федорович 23.11.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ус Юрий Федорович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

23.11.1920

Дата смерти

17.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1920

Отец: Ус Федор Яковлевич

Мать: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ус (Триус) Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Военная академия
Образование
Неизвестно
Политехнический институт
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.06.1949

Сын: Ус Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Ус (Триус) Надежда Ивановна

Смерть
17.11.1993
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область

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