Ус Юрий Федорович
Место рождения
Дата рождения23.11.1920
Дата смерти17.11.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Военная академия
Образование
Неизвестно
Политехнический институт
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1949
Сын: Ус Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Ус (Триус) Надежда Ивановна
Смерть
17.11.1993
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область