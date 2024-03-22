Клокова (Едутова) Тоня Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1965
Дочь: Скорик Ирина Александровна
Отец ребёнка: Клоков Александр
Рождение ребёнка
07.05.?
Сын: Клоков Иван Александрович
Отец ребёнка: Клоков Александр
Рождение ребёнка
26.07.?
Сын: Клоков Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоков Александр