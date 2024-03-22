Клокова (Едутова) Тоня Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова (Едутова) Тоня Никифоровна

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едутов Никифор Егорович

Мать: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.02.1965

Дочь: Скорик Ирина Александровна

Отец ребёнка: Клоков Александр

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.?

Сын: Клоков Иван Александрович

Отец ребёнка: Клоков Александр

Рождение ребёнка
26.07.?

Сын: Клоков Фёдор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоков Александр

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