Моисеев Дмитрий 10.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1938

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Моисеева Мария (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Людмила

Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Сергей

Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета

Смерть
09.04.2021

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