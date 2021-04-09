Моисеев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1938
Дата смерти09.04.2021
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Моисеева Мария (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Людмила
Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Сергей
Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева (Чакина) Елизавета
Смерть
09.04.2021