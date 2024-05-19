Сумарокова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1913 ст.
Дочь: Сумарокова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сумароков Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1915 ст.
Сын: Сумароков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сумароков Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1917 ст.
Дочь: Сумарокова Елисавета Васильевна
Отец ребёнка: Сумароков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно