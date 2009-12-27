Васенин Николай Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1935
Дата смерти27.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васенина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Васенина Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васенин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васенина Галина Григорьевна
Смерть
27.12.2009