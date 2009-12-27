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Васенин Николай Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1935

Дата смерти

27.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васенина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Васенина Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васенин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васенина Галина Григорьевна

Смерть
27.12.2009

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