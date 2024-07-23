Колосова (Корзникова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)
Смерть
Неизвестно