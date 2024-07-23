Колосова (Корзникова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Корзникова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Около 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Колосов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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