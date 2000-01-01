Петрушина Апросинья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Петрушин Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Петрушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Петрушин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Петрушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Ксенофонт Николаевич
Отец ребёнка: Петрушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Арина Николаевна
Отец ребёнка: Петрушин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Петрушин Николай Степанович
Смерть
Неизвестно