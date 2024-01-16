Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна

Место рождения

г.Кушка, Туркмения

Дата рождения

21.01.1922

Дата смерти

25.12.1976

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922

Отец: Безверхий Григорий (Георгий) Антонович

Мать: Безверхова Прасковия (Параскева) Григорьевна

г.Кушка, Туркмения
Бракосочетание
20.03.1944

Муж: Стативкин Александр Петрович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативкин Александр Петрович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативкин Александр Петрович

Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативкин Александр Петрович

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
25.12.1976
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: после болезни
Похороны
Неизвестно
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
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