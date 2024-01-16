Стативкина (Безверхова) Мария Григорьевна
Место рожденияг.Кушка, Туркмения
Дата рождения21.01.1922
Дата смерти25.12.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922
г.Кушка, Туркмения
Бракосочетание
20.03.1944
Рождение ребёнка
25.02.1946
Рождение ребёнка
01.01.1950
Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1952
Смерть
25.12.1976
Причина смерти: после болезни
Похороны
Неизвестно