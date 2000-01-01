Зубрилин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрилин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1928

Дочь: Александра Зубрилина

Мать ребёнка: Плужникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилин Вениамин

Мать ребёнка: Плужникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плужникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрилина Таисия

Мать ребёнка: Плужникова Анна

Смерть
Неизвестно
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