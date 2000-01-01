Зубрилин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1928
Дочь: Александра Зубрилина
Мать ребёнка: Плужникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилин Вениамин
Мать ребёнка: Плужникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плужникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрилина Таисия
Мать ребёнка: Плужникова Анна
Смерть
Неизвестно