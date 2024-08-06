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Лащинская Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Яков Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Григорий Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский Александр Федорович

Рождение ребёнка
18.09.1860

Сын: Лащинский Константин Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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