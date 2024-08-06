Лащинская Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Яков Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Григорий Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1860
Сын: Лащинский Константин Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Федорович
Смерть
Неизвестно