Fally — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fally

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Wassar (wasser) ?

Мать: Basya

Смерть
Неизвестно
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