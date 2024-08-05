Александра Алексеевна
Место рожденияс. Мстишино, Вологодский уезд
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Алексей Архипович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: (Трофимова) Александра Аристарховна
Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1884
Дочь: (Трофимова) Ольга Аристарховна
Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич
Рождение ребёнка
07.06.1887
Дочь: (Трофимова) Анна Аристарховна
Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Трофимова) Лариса Аристарховна
Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич
Смерть
Неизвестно