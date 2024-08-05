Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Алексеевна

Александра Алексеевна

Место рождения

с. Мстишино, Вологодский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Алексей Архипович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Трофимов Аристарх Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: (Трофимова) Александра Аристарховна

Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: (Трофимова) Ольга Аристарховна

Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: (Трофимова) Анна Аристарховна

Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Трофимова) Лариса Аристарховна

Отец ребёнка: Трофимов Аристарх Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.