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Вайнштейн Залман Янкелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Вайнштейн Янкель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вайнштейн) Бейля (Берта)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вайнштейн) Маня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнштейн Яков Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1955
Был сбит машиной

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