Вайнштейн Залман Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Вайнштейн Янкель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вайнштейн) Бейля (Берта)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вайнштейн) Маня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайнштейн Яков Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1955
Был сбит машиной