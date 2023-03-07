(Мухачева) Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Мухачев Григорий (Антонов)
Мать: Параскева (Федорова)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795