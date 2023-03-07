(Мухачева) Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухачева) Параскева Григорьева

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Мухачев Григорий (Антонов)

Мать: Параскева (Федорова)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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