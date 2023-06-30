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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Зинаида
Кочуровы большие, Вятский уезд, Вятская губерния
Возможно, родилась здесь и мужа привела в эту деревню, т.к он был сирота и его отдали в детский дом в начале войны, детей было много.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Смерть
Неизвестно