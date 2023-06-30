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Мать

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ЕС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
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Дочь: Попова Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Кочуровы большие, Вятский уезд, Вятская губерния
Возможно, родилась здесь и мужа привела в эту деревню, т.к он был сирота и его отдали в детский дом в начале войны, детей было много.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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