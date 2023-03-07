Бармин Емельян Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Бармин Яким Василиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Бармина Устиния
Зуевский район, деревня Барменки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бармина Устиния
Место жительства
Неизвестно
Зуевский район, деревня Барменки
Смерть
Неизвестно