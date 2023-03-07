Бармин Емельян Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармин Емельян Якимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1637 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Бармин Яким Василиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Бармин Василий Емельянов

Мать ребёнка: Бармина Устиния

Зуевский район, деревня Барменки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бармина Устиния

Место жительства
Неизвестно
Зуевский район, деревня Барменки
Смерть
Неизвестно
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