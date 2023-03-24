Лаврова (Говядина) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Говядина) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1916

Дата смерти

04.11.1986

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916

Отец: Говядин Григорий Сафонович

Мать: Говядина Елена Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
педучилище, техникум
Смерть
04.11.1986
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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