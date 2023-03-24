Лаврова (Говядина) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1916
Дата смерти04.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
педучилище, техникум
Смерть
04.11.1986
Похороны
Неизвестно