Благодатских Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности