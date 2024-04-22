Кабанова Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.01.1880 ст.
Дата смерти24.04.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880 ст.
Крещение
04.01.1880 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.07.1898 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
С 1898 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович
Смерть
24.04.1922