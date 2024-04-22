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Кабанова Татьяна Михайловна

Место рождения

Мытники, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.01.1880 ст.

Дата смерти

24.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытники, Рузский, Московская область
Крещение
04.01.1880 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.07.1898 ст.

Муж: Кабанов Сергей Иванович

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
С 1898 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Сын: Кабанов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.

Сын: Кабанов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1908 ст.

Сын: Кабанов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
24.04.1922
Таблово, Рузский, Московская область
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