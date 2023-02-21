Тимофеев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1870
Дата смертиПосле 15.08.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1917
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство, соц. положение: бедняк
Смерть
После 15.08.1946
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от старости