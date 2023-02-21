Тимофеев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1870

Дата смерти

После 15.08.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство, соц. положение: бедняк
Смерть
После 15.08.1946
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от старости
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