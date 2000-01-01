Петряшова Дарья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петряшов Сергий
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петряшов Сергий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петряшов Сергий
ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно