Петряшова Дарья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова Дарья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшов Иван Сергиев

Отец ребёнка: Петряшов Сергий

ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Сергий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшов Николай Сергиев

Отец ребёнка: Петряшов Сергий

ВУЦА ф. 146 оп.1 д. 77. л. 254 об
Смерть
Неизвестно
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