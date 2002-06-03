Кузнецова Нина Александрова
Место рожденияУльяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти03.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Ульяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1951
Сын: Старостин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Старостин Степан Павлович
Куйбышевская обл. г.Чапаевск
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Старостина Елена Степановна
Отец ребёнка: Старостин Степан Павлович
Смерть
03.06.2002