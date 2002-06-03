Кузнецова Нина Александрова 01.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Нина Александрова

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Место рождения

Ульяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

03.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Кузнецов Александр Кузьмич

Мать: Мельникова Анастасия Фокеевна

Ульяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Степан Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1951

Сын: Старостин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Старостин Степан Павлович

Куйбышевская обл. г.Чапаевск
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Старостина Елена Степановна

Отец ребёнка: Старостин Степан Павлович

Смерть
03.06.2002

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