Вагазов Ромель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагазов Ромель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагазов Назип

Мать: Вагазов Клара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагазов Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагазов Эрвин

Мать ребёнка: Вагазов Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара

Мать ребёнка: Вагазов Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагазов Роман

Мать ребёнка: Вагазов Елена

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