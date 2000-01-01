Вагазов Ромель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагазов Назип
Мать: Вагазов Клара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагазов Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагазов Эрвин
Мать ребёнка: Вагазов Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара
Мать ребёнка: Вагазов Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагазов Роман
Мать ребёнка: Вагазов Елена