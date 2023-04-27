Захаров Владислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова (Масолова) Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1971
Сын: Захаров Алексей Владиславович
Мать ребёнка: Захарова (Масолова) Людмила Андреевна
Смерть
Неизвестно