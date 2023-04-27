Захаров Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Владислав Николаевич

Захаров Владислав Николаевич

Место рождения

Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

20.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Масолова) Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова (Масолова) Людмила Андреевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.01.1971

Сын: Захаров Алексей Владиславович

Мать ребёнка: Захарова (Масолова) Людмила Андреевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.