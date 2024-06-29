Макаренков Алексей Акимович
Место рождения
Дата рождения04.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1859 ст.
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Рождение ребёнка
31.10.1888
Дочь: Червякова (Макаренкова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Макаренкова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно