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Макаренков Алексей Акимович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.10.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1859 ст.

Отец: Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич

Мать: Макаренкова Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Рождение ребёнка
31.10.1888

Дочь: Червякова (Макаренкова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Макаренкова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

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