Тимошкина (Козлякова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина (Козлякова) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перовская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тимошкин Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Тимошкин Николай Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошкин Николай Данилович

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