Дёмин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.2009

Жена: Дёмина Екатерина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.2011

Дочь: Дёмина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Дёмина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
05.06.2016

Дочь: Дёмина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Дёмина Екатерина Александровна

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