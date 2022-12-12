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Рыбаков Сергей Никонорович

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Место рождения

Осаново, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

15.09.1895

Дата смерти

10.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Осаново, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
11.02.1919

Жена: Рыбакова Агриппина Григорьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1921

Дочь: Маклашина Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Рыбакова Агриппина Григорьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
10.05.1945
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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