Рыбаков Сергей Никонорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1895
Дата смерти10.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1919
Рождение ребёнка
04.09.1921
Дочь: Маклашина Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбакова Агриппина Григорьевна
Смерть
10.05.1945
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край