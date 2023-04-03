Раимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаимов Василий

Раимов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1779

Дата смерти

Между 1855 и 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1779

Отец: Раимов Иван

Мать: Раимова Акулина

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Касымова Ксения

Мать ребёнка: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1855 и 1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close