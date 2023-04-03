Раимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1779
Дата смертиМежду 1855 и 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1779
Отец: Раимов Иван
Мать: Раимова Акулина
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Касымова Ксения
Мать ребёнка: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1855 и 1861