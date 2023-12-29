Корсакова Марья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Марья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Корсакова) Праскева Андреева

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсаков Сергей Андреев

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Корсаков Яков Андреев

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров

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