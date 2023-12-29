Корсакова Марья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Корсакова) Праскева Андреева
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Захаров