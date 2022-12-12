Пономарева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пономарев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Васильевич
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно