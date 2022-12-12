Пономарева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пономарев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Васильевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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