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Белов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Белов Василий?

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Белова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Белова Мария Семеновна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Белова Мария Семеновна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Мария Семеновна

Смерть
1968
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