Белов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Белов Василий?
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Белова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Белова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Белова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Мария Семеновна
Смерть
1968