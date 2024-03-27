Курлаев Алексей Алексеевич
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость, село Тогоме
Дата рождения06.02.1892
Дата смерти30.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892
Отец: Курлаев Алексей
Бракосочетание
30.01.1913
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
24.03.1928
Рождение ребёнка
01.09.1932
Рождение ребёнка
28.07.1935
Смерть
30.09.1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно