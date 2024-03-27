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Курлаев Алексей Алексеевич

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость, село Тогоме

Дата рождения

06.02.1892

Дата смерти

30.09.1937

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892

Отец: Курлаев Алексей

Мать: Курлаева (Федосова) Домна

Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курлаева (Кузнецова) Дарья Михайловна

Смерть
30.09.1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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