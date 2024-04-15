Кокорев Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти14.09.1941
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина
Рождение ребёнка
24.05.1891
Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова
Рождение ребёнка
10.10.1903
Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова
Рождение ребёнка
17.10.1905
Сын: Кокорев Митрофан Ефимович
Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова
Смерть
14.09.1941
Причина смерти: Катар желудка
Похороны
15.09.1941