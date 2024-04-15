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Кокорев Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

14.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кокорев Иван Ермолаев

Мать: (Кокорева) Феодосья Леонтьева

Развод
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Развод
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Акилина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Акилина Ильина

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кокорев Алексей Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кокорев Павел Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина

Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.05.1891

Сын: Кокорев Георгий Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Акилина Ильина

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кокорев Иван Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Кокорев Филипп Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1905

Сын: Кокорев Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: (Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.09.1941
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Катар желудка
Похороны
15.09.1941
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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