Маринов Стефко Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Маринов Иван
Мать: Маринова Надка
Рождение ребёнка
1976
Сын: Маринов Иван Стефков
Мать ребёнка: Маринова Вера Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маринова Вера Станиславовна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2008