Маринов Стефко Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринов Стефко Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Маринов Иван

Мать: Маринова Надка

Рождение ребёнка
1976

Сын: Маринов Иван Стефков

Мать ребёнка: Маринова Вера Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маринова Вера Станиславовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2008
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