Акатнов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акатнова Антонина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Обертман катя ивановна
Мать ребёнка: Акатнова Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно