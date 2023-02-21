Акатнов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акатнов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акатнов Григорий Иванович

Мать: Акатнова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акатнова Антонина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Обертман катя ивановна

Мать ребёнка: Акатнова Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акатнова Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
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