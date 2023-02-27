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(Закаблукова) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Закаблук Иван Маркович

Мать: Васса

Смерть
Неизвестно
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