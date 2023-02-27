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(Закаблукова) Мавра
(Закаблукова) Мавра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Закаблук Иван Маркович
1814 г.р.
Мать
(Закаблук) Васса
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Закаблук Иван Маркович
Мать:
Васса
Смерть
Неизвестно
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