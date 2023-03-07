Торхов Лазарь Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Торхов Юстин (Устин) Лазарев
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Торхов Яков Лазарев
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрона Лазарева
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Елена Лазарева
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Васса Лазарева
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858