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Торхов Лазарь Григорьев

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)

Мать: Торхова Софья Петрова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Торхов Юстин (Устин) Лазарев

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Торхов Яков Лазарев

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрона Лазарева

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Елена Лазарева

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Васса Лазарева

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Торхов Николай Лазарев

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Васса Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евфросинья Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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